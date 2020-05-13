Вот это погоня: двойной переворот, тараны от полицейской машины (видео)

Полицейская погоня в Оклахоме легко могла привести к смертельному исходу, но нарушителю крупно повезло. Впрочем, его все равно поймали.

Подробности инцидента до конца не известны, полицейское управление Оклахомы (США) лишь ограничилось сообщением, что офицеры следили за неблагополучным районом, где процветает торговля наркотиками, и заметили подозрительный пикап Chevrolet Silverado, который нарушал правила дорожного движения. Офицер попытался остановить автомобиль, но тот лишь ускорился, и полиция начала преследование.

Когда пикап выехал на шоссе, патрульная машина выполнила PIT-маневр. Это сложный, но очень эффективный прием, которому американских офицеров учат в Полицейской академии. Задача маневра — остановить преследуемый автомобиль. Полицейская машина прикасается левой передней частью к правой задней части преследуемого автомобиля. В момент прикосновения полицейский быстро выворачивает руль в сторону преследуемого, провоцируя его разворачивание. Тот теряет скорость и меняет направление движения. Инстинктивно тормозит, пока он приходит в себя, вокруг него уже офицеры с пистолетами в руках. Это в идеале. Но тут все вышло из-под контроля, и вместо того чтобы остановиться, пикап выбросило на полосу встречного движения, он врезался в бетонный барьер, его два раза перевернуло, но он удивительным образом встал на колеса и продолжил бегство.

Несмотря на значительные повреждения, пикап был все еще на ходу, однако после нескольких неудачных маневров водитель был вынужден остановиться и сдаться.

Полиция арестовала 43-летнего Флойда Грасса и его спутницу, которая также находилась в машине. О предъявленных им обвинениях ничего не сообщается, известно лишь, что в результате опрокидывания автомобиля молодые люди сильных повреждений не получили.

Общественность США уже давно обсуждает, насколько PIT-маневры безопасны при задержании преступников. В прошлом месяце такой прием на скорости 175 км/ч в Арканзасе привел к гибели преследуемого. Это вызвало разбирательство, имели ли право полицейские выполнять PIT-маневр на такой высокой скорости.

Пожилой водитель и не думал совершать головокружительных кульбитов. он просто... перепутал педали.



Видео: YouTube