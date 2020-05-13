Лучшая парковка мая: вот так надо заезжать в гараж (видео)

Видеокамера наблюдения записала «виртуозный» заезд в гараж: автомобиль снес всё, что мог, виляя по коридору.

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Водитель серебристого VW Passat быстро въезжает на общественную подземную парковку, но не успевает вывернуть руль и врезается правым боком в стену, после чего, видимо, путает педали газа и тормоза и сносит автомат выдачи билетов. Затем машину снова отбрасывает вправо, и она заваливается на левый бок, становясь на два колеса.

Но водитель не сдается — он сдает назад, чтобы выровнять автомобиль, упирается в стойку шлагбаума, после чего срывается с места и снова бьет правым крылом в стену. Затем повторяет все сначала и уезжает, скользя правым бортом по стене.

Непонятно, почему водителю было так трудно заехать в гараж. Возможно, у него выдался плохой день и у него сдали нервы, либо он находился в состоянии опьянения: просто так бетонные стены не таранят раз за разом. Следует отметить, что видео было записано в Швейцарии — внешне благополучной стране.

А бывает наоборот: врезаться получается только с третьей попытки.

Фото, видео: YouTube