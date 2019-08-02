Стал известен самый популярный у нас китайский автомобиль

Несмотря на высокий ценник, это Haval F7.

Материалы по теме 10 500 км с кроссовером Haval: двигатель, сборка и ТО

Кроссовер Haval F7 возглавил топ-10 продаж китайских автомобилей в России по итогам первого квартала 2020 года, сместив с первого на второе место прежнего давнего лидера — Geely Atlas. Их разделило всего 30 проданных автомобилей: Haval F7 за три первых месяца разошелся тиражом 1658 экземпляров, а Geely Atlas нашел покупателей в 1628 случаях, значится в опубликованных агентством «Автостат» данных. Замыкает тройку лидеров Haval H6 с результатом 1213 проданных машин.

Все китайские автомобили, вошедшие в первую десятку продаж — кроссоверы. Причем их цены не выглядят ключевым фактором для попадания на определенную позицию рейтинга. Например, компактный Chery Tiggo 4 с ценами от 920 000 до 1 250 000 рублей является самым «демократичным» приобретением и по базовой цене, и по максимальной, и по т.н. средневзвешенной — однако он занимает четвертую строчку рейтинга, 955 проданных машин. Почти столь же недорог Changan CS35 PLUS, но он с результатом продаж в 897 штук — пятый.

При этом лидер Haval F7 — один из самых дорогих кроссоверов рейтинга: по показателям базовой и средней цены немного дороже него только попавший на шестое месте его собрат по производственной площадке Haval под Тулой, кросс-купе F7x, а по максимальным ценам они и вовсе равны. Имеющие сравнительно невысокий ценник Geely Emgrand X7, Chery Tiggo 7, Haval H2 и DFM AX7 замкнули список.

Однако нужно учесть, что все эти цифры — из прошлого. По результатам апреля бренд Haval смог продать всего 425 автомобилей, чуть лучше дела у Geely — 511 машин. В целом, авторынок России в апреле сократился на 72,4%.

Фото: Haval