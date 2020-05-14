Завод безопасен: АВТОВАЗ возобновит работу 18 мая

В Тольятти приняли решение о старте всех сборочных линий.

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На заводе АВТОВАЗ в Тольятти приняли решение о запуске всех сборочных линий и подразделений в понедельник 18 мая. Руководство известило об этом сотрудников 13 мая. «Тщательно продезинфицированы места работы семи инфицированных сотрудников, оборудование, на котором они работают, и инструменты. Завод на сегодня безопасен», — говорится в обращении. Напомним, что в майские праздники наблюдался некоторый рост числа заболевших коронавирусной инфекцией сотрудников завода — со 2 по 10 мая их количество увеличилось с двух до семи человек.

Пресс-служба предприятия никакого официального комментария на этот счет не выпустила, а информация стала известна благодаря паблику «Нетипичный АВТОВАЗ» соцсети ВКонтакте. В обращении, разосланном сотрудникам предприятия, не указывается, каким будет график работы предприятия после рестарта — обычным или же «антивирусным», как в апреле, с разным временем начала работы подразделений.

Неизвестно также, сколько рабочих смен будет в рабочие дни апреля, удастся ли сохранить вплоть до июля пятидневный режим работы и перезапустится ли одновременно с тольяттинской площадкой предприятие Lada Ижевск, где не хватает комплектующих.

Фото: Денис Гришкин/Ведомости/ТАСС