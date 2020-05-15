Ему круто повезло: увернулся и от авто, и от летящего циркулярного станка

Откуда на дороге взялся циркулярный станок? Конечно же, из легкового прицепа, в который врезался минивэн.

Венгерское дорожное агентство опубликовало видео, снятое регистратором автомобиля. На кадрах видно, что дорожный рабочий, решивший остановить движение на трассе, едва не погиб из-за невнимательности одного из водителей. Но угрожал его жизни не автомобиль, а циркулярный станок, летящий на высоте около двух метров.

Рабочий стоял на проезжей части, останавливая автомобили, как это часто происходит во время маневров строительной техники на дороге. Серебристый Peugeot выполнил требование рабочего и остановился, но водитель ехавшего позади минивэна явно отвлекся и врезался в прицеп французского универсала. Перевозимый в нем тяжелый циркулярный станок подбросило примерно на два метра, и он полетел в стоящего на дороге рабочего.

Мужчина в яркой робе среагировал молниеносно: убегая от катящегося на него Пежо, он умудрился увернуться и от летящего в него станка, не запутаться в веревках, которыми крепилась в прицепе циркулярная пила, и остаться на ногах. В дорожном агентстве сообщили, что рабочий все же получил незначительные травмы.

Зачем же Венгерское дорожное агентство опубликовало это видео? Как объяснили чиновники — чтобы привлечь внимание к безопасности дорожных рабочих: с 2000 года по вине водителей погибли 17 сотрудников агентства.

На днях в Санкт-Петербурге произошла подобная авария, но без станка, зато с падением в реку. Видео ее вы найдете здесь.

Фото, видео: YouTube