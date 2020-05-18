МВД просят ввести новые дорожные знаки

С предложением ввести новые знаки с предупреждением о дорожных камерах в МВД обратился «Общероссийский народный фронт».

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ОНФ предлагает добавить два новых дорожных знака — «Зона автоматического контроля» и «Конец зоны автоматического контроля». Кроме того, необходимо ввести обязательные информационные таблички, которые предупреждали бы о въезде на участок фиксации средней скорости движения транспортных средств.

Свои предложения в ОНФ объясняют поручением президента от 2019 года «не прятать камеры», который также рекомендует разработать новую систему обозначения комплексов. Против новых дорожных знаков выступили, в частности, власти Москвы.

Как пишет издание «Коммерсантъ», обращение ОНФ направлено на имя первого замминистра внутренних дел Александра Горового и предусматривает поправки к документу, находящемуся на согласовании с органами власти. Напомним, что в марте 2020 года ГИБДД разработала новый информационный знак и предложила устанавливать его за 150–300 метров до камер на трассах и на въездах в населенные пункты.

Предлагаемый же ОНФ знак 6.22.1 «Зона автоматического контроля» предлагается устанавливать в населенных пунктах за 150–300 метров до камер, а за городом — за 300–500 метров. Также предлагается знак 6.22.2 «Конец зоны автоматического контроля», который следует устанавливать за 50–100 м до границы зоны видеоконтроля.

«Водитель должен понимать, что въезжает на опасный участок, контролируемый автоматическим средством фиксации нарушений. Практически все здравомыслящие водители предпримут все действия, чтобы исключить нарушение правил и вести себя максимально осторожно», — поясняют свою инициативу в ОНФ.

Налаженная за время эпидемии коронавируса система фиксации нарушений режима самоизоляции будет действовать не только в отношении водителей.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС