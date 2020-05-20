Сегодня, в 10:50 Топливо в долг — в России появилась новая услуга Лимит по специальной карте, действующей на 4000 АЗС, составляет 15 тысяч рублей.
Материалы по теме
Visa совместно с сервисом по онлайн-оплате топлива Benzuber и финансовым супермаркетом Одобрим.ру выпустили цифровую карту, позволяющую покупать топливо в рассрочку.
Карта действует более чем на 4000 АЗС страны,
пишут «Ведомости». Из них 500 находятся на территории столицы и Подмосковья. В проекте не участвуют такие крупные сети, как «Роснефть», ЛУКОЙЛ или «Газпромнефть». В основном это частные АЗС и небольшие сети заправок. Планируется увеличивать число участвующих в проекте АЗС на 100 в месяц.
Получить возможность заправляться в долг можно, установив приложение Benzuber и оформив карту на сайте Одобрим.ру, добавив ее затем в мобильный кошелек. Сумма 15 000 рублей может выдаваться в виде топлива на 14 дней.
В случае просрочки на остаток долга будет начисляться 59% годовых и штраф в размере 20% годовых! При этом никаких скидок на топливо карта не предоставляет.
Странность нового сервиса заключается в том, что банки предлагают людям более удобный продукт — кредитные карты с беспроцентной рассрочкой на срок от месяца, лимит по которым составляет гораздо большие суммы. И этими картами можно расплачиваться где угодно и за что угодно.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter