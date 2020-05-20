Лимит по специальной карте, действующей на 4000 АЗС, составляет 15 тысяч рублей.

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Visa совместно с сервисом по онлайн-оплате топлива Benzuber и финансовым супермаркетом Одобрим.ру выпустили цифровую карту, позволяющую покупать топливо в рассрочку.

Карта действует более чем на 4000 АЗС страны, пишут «Ведомости». Из них 500 находятся на территории столицы и Подмосковья. В проекте не участвуют такие крупные сети, как «Роснефть», ЛУКОЙЛ или «Газпромнефть». В основном это частные АЗС и небольшие сети заправок. Планируется увеличивать число участвующих в проекте АЗС на 100 в месяц.

Получить возможность заправляться в долг можно, установив приложение Benzuber и оформив карту на сайте Одобрим.ру, добавив ее затем в мобильный кошелек. Сумма 15 000 рублей может выдаваться в виде топлива на 14 дней.

В случае просрочки на остаток долга будет начисляться 59% годовых и штраф в размере 20% годовых! При этом никаких скидок на топливо карта не предоставляет.

Странность нового сервиса заключается в том, что банки предлагают людям более удобный продукт — кредитные карты с беспроцентной рассрочкой на срок от месяца, лимит по которым составляет гораздо большие суммы. И этими картами можно расплачиваться где угодно и за что угодно.

После падения цен на нефть бензин мог бы стать гораздо дешевле — его можно было бы привозить из других стран, но в России делать это запретили.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС