В полиции говорят, что водитель, страдающий диабетом, потерял сознание за рулем.

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Камера наблюдения на одном из домов во Флориде сняла эффектную аварию кроссовера, который на полном ходу снес забор и, перелетев через бассейн, «ушел» сквозь другой забор, на соседнюю улицу, где и остановился.

Видео было снято с двух ракурсов. Кроссовер влетел во двор на такой высокой скорости, что просто скользил по воде.

Судя по фотографиям с места происшествия, Тойота получила значительные повреждения, но не перевернулась, несмотря на то что во время крушения заваливалась на бок.

По версии полиции, водитель потерял сознание из-за диабета. Скорая помощь доставила его в больницу. Никто из жильцов не пострадал: перед аварией прошел дождь, и все они находились дома.

Одна сторона участка, где произошла авария, граничит с оживленным перекрестком, аварии на котором — не редкость. Хозяин дома рассказал, что в их двор автомобили залетали уже семь раз и он неоднократно просил местные власти установить возле дороги стену или иной защитный барьер.

Недавно в Санкт-Петербурге автомобиль был сброшен в реку после того, как остановился пропустить пешехода, что попало на видео.

Фото, видео: YouTube