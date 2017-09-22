Об этой истории владелец Ford Mustang рассказал в соцсетях.

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Каждого из нас хотя бы однажды будил слишком громкий выхлоп автомобиля, но некоторых это просто доводит до исступления. Владелец Форда Мустанг Аарон Робинсон рассказал в Facebook, что однажды нашел записку с угрозами под дворником своего автомобиля, а у самого спорткара оказались залитыми монтажной пеной выхлопные трубы.

Аарон удивился, почему человек даже не попытался с ним поговорить! В записке говорилось, что у владельца есть 14 дней на то, чтобы починить глушитель. Дальше шли угрозы, что заявление в полицию или установка видеокамер только ухудшат его положение, и он об этом пожалеет.

Робинсон отреагировал тоже странно — вместо того чтобы заявить в полицию, он написал в комментариях: «Я надеюсь, что этот кто-то станет ковидным и умрет медленной и мучительной смертью».

Пользователь Фейсбука, похоже, владеет новым Ford Mustang, на котором есть режим «Добрый сосед». Он делает выхлоп автомобиля примерно на десять децибелов ниже. То есть у него была возможность приглушить звук своего автомобиля. Или у соседа очень чуткие уши, и даже этот режим раздражает его.

Система была анонсирована в 2017 году, а идея пришла в голову инженеру Стиву фон Фёрстеру. Однажды утром он завел свой Shelby GT350 (специальная версия Ford Mustang), и сосед вызвал полицию из-за громкого звука выхлопа автомобиля.

Функция «Добрый сосед» позволяет водителям двигаться относительно бесшумно, даже несмотря на двигатель V8.

Умельцы из «Гаража 54» решили улучшить шумоизоляцию автомобиля. Что из этого вышло, читайте на нашем сайте.

Фото: Фейсбук