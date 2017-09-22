Еще раз заведешься — пожалеешь! Новый метод борьбы с соседом-водителем — журнал За рулем

Еще раз заведешься — пожалеешь! Новый метод борьбы с соседом-водителем

Об этой истории владелец Ford Mustang рассказал в соцсетях.

Ford Mustang
Ford Mustang

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Выхлоп-пулемет: новый эксперимент российских блогеров

Каждого из нас хотя бы однажды будил слишком громкий выхлоп автомобиля, но некоторых это просто доводит до исступления. Владелец Форда Мустанг Аарон Робинсон рассказал в Facebook, что однажды нашел записку с угрозами под дворником своего автомобиля, а у самого спорткара оказались залитыми монтажной пеной выхлопные трубы.

Аарон удивился, почему человек даже не попытался с ним поговорить! В записке говорилось, что у владельца есть 14 дней на то, чтобы починить глушитель. Дальше шли угрозы, что заявление в полицию или установка видеокамер только ухудшат его положение, и он об этом пожалеет.

Робинсон отреагировал тоже странно — вместо того чтобы заявить в полицию, он написал в комментариях: «Я надеюсь, что этот кто-то станет ковидным и умрет медленной и мучительной смертью».

Пользователь Фейсбука, похоже, владеет новым Ford Mustang, на котором есть режим «Добрый сосед». Он делает выхлоп автомобиля примерно на десять децибелов ниже. То есть у него была возможность приглушить звук своего автомобиля. Или у соседа очень чуткие уши, и даже этот режим раздражает его.

Система была анонсирована в 2017 году, а идея пришла в голову инженеру Стиву фон Фёрстеру. Однажды утром он завел свой Shelby GT350 (специальная версия Ford Mustang), и сосед вызвал полицию из-за громкого звука выхлопа автомобиля.

Функция «Добрый сосед» позволяет водителям двигаться относительно бесшумно, даже несмотря на двигатель V8.

Фото: Фейсбук

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