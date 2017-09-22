С жены полковника Захарченко взыскали 54 тыс. рублей за таран полиции

Ну кто в России не знает подпольного миллиардера полковника Захарченко. Оказалось, что и гражданская супруга сидельца тоже не в ладах с законом.

В октябре 2017 года гражданская супруга коррупционера Марина Семынина на своем Порше решила обогнать полицейскую машину и угодила в аварию.

Сумма ущерба составила 83 тысячи, страховка покрыла лишь часть урона, добровольно возмещать остаток суммы Семынина отказалась, и дело пришлось решать в Замоскворецком суде. Суд постановил взыскать 52 847 рублей за разбитую машину МВД, а также госпошлину в размере 1785 рублей.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Широкую известность полковник получил из-за найденных у него и его близких 8,5 млрд рублей. Суд приговорил его к 13 годам колонии и штрафу 117 млн рублей. В доме гражданской жены Захарченко также были проведены обыски, на ее счет в банке ВТБ и имущество был наложен арест. Известно, что Семынина переехала на постоянное жительство в США.

Мерседес полковника Захарченко ушел с молотка почти за миллион рублей.

Фото: Андрей Махонин/ТАСС и Unsplash