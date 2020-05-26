Фары больше не нужны: 300 светодиодов в кузове «Жиги»

Очередной эксперимент «Гаража 54».

Мужчины опять «замутили маленький эксперимент». 300 светодиодных ламп интегрировали в кузов автомобиля, просверлив в железе отверстия, и одновременно включили. Ну а для чистоты эксперимента испытали это чудо ночью, в мало освещенном районе. По словам Владислава Барашенкова, фонари включения (с датчиками света), мимо которых ехали Жигули, просто сходили с ума и отключались. Самому же водителю пришлось надеть темные очки, потому что в этом великолепном сиянии он практически не видел дороги.

Пользователи оставили под видео такие комментарии: «Боже! Это же Святая Жига!», «Был коротыш а теперь появился светлыш)))», «Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит...».

Теперь авторы думают, а не утопить ли автомобиль, будет ли он так же сиять под водой? Ведь в рекламе ламп было сказано, что они не боятся воды.

А нам интересно: видно ли было «машину-лампочку» из космоса?

Выхлоп-пулемет тоже оказался весьма любопытным экспериментом.



Видео: YouTube