Новые изменения в ОСАГО объяснили в РСА

РСА разъяснил порядок действия новой системы тарификации в ОСАГО, в которой появились новые факторы, влияющие на стоимость страховки.

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Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным пакет поправок в закон об ОСАГО существенно меняет подход страховых компаний к ценообразованию полисов.

Существенных изменений — два.

Второй этап индивидуализации тарифов позволит страховщикам учитывать наличие у страхователя грубых нарушений ПДД .

. Автомобилисты смогут приобретать полисы ОСАГО без прохождения техосмотра, а значит без диагностической карты, но только в период действия режима повышенной готовности.

О том, как будут работать новые тарифы, разъяснили в Российском союзе автостраховщиков.

Нарушителям — дороже

Как подчеркнул президент РСА Игорь Юргенс, новая редакция вводит новый фактор, который будет влиять на размер базового тарифа. Речь идет, в частности, о грубых нарушениях правил дорожного движения.

К грубым нарушениям относятся:

управление транспортным средством в состоянии опьянения

отказ от медосвидетельствования

бегство с места ДТП.

Подобные нарушения будут влиять на стоимость полиса ОСАГО, делая его дороже, в течение года с даты окончания срока наказания.

Также в течение года до заключения договора ОСАГО на стоимость полиса ОСАГО будут влиять проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения и превышение скорости более чем на 60 км/ч.

Чтобы эти нарушения учитывались при расчете цены страховки, необходима их фиксация не видеокамерами, а инспектором ДПС.

«Это нововведение позволит более гибко оценивать величину базового тарифа для нарушителей и тех, кто не нарушает, ведь сейчас страховщики лишены такой возможности. А значит, у автовладельцев появится дополнительный экономический стимул не нарушать ПДД: ведь для аккуратных водителей полис ОСАГО будет стоить заметно дешевле», — отмечает Игорь Юргенс.

Причиной удорожания ОСАГО могут являться и другие нарушения, из-за которых может наступить страховой случай, если их учет не запрещен Банком России.

Страховка без диагностической карты

Поправки в закон об ОСАГО также предусматривают возможность оформлять полис без предоставления диагностической карты до 30 сентября 2020 года, что вызвано пандемией коронавируса и временной недоступностью услуги ТО. Но по истечении 30 дней после отмены режима повышенной готовности автомобилист будет обязан пройти техосмотр и предъявить полученную карту страховщику, если речь не идет о новых транспортных средствах, которым техосмотр не нужен по закону.

Если карта не будет предоставлена в оговоренный срок, то в случае наступления страхового случая по вине страхователя ему будет предъявлен счет в размере назначенной потерпевшей стороне выплаты.

«Мы рекомендуем автовладельцам, которые заключили договор ОСАГО без представления диагностической карты (если она требовалась), обязательно пройти техосмотр в течение 30 дней после окончания режима повышенной готовности во избежание неприятных последствий», — подчеркнул Игорь Юргенс.

Сроки вступления в силу

Те пункты, которые касаются страхования без предоставления диагностической карты, действуют уже с 1 марта и по 30 сентября 2020 года. Остальное, касающиеся размера базового тарифа из-за нарушений ПДД, вступят в силу через 90 дней после опубликования законопроекта. То есть, после 25 мая 2020 года, а значит — 22 августа 2020 года.

С предыдущими изменениями в законе об ОСАГО, вступившими в силу 29 октября 2019 года, вы можете ознакомиться здесь.

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