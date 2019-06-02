Еще один тизер обновленного Hyundai Santa Fe — раскрашенный — журнал За рулем

Еще один тизер обновленного Hyundai Santa Fe — раскрашенный

Ранее был опубликован официальный черно-белый тизер модели 2021 года, и корейские дизайнеры YouTybe-канала AtchaCars, сопоставив картинку и утечки с испытаний автомобиля, дорисовали недостающие детали.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Hyundai > Santa Fe

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Hyundai Santa Fe с пробегом: все его болячки

Появившись чуть более двух лет назад, Hyundai Santa Fe четвертого поколения готовится к масштабному рестайлингу. У обновленного Santa Fe практически полностью изменена передняя часть, светодиодные дневные ходовые огни получили Т-образный дизайн. У автомобиля растянутая к краям фар более плоская и широкая решетка радиатора с затейливым каскадным узором. Обрамлена решетка стильной хромированной окантовкой. Новые бампер и воздухозаборники делают облик нового Санта-Фе более агрессивным. Вообще, по стилистике в фас обновленный Санта-Фе стал очень напоминать флагмана марки Palisadе, хотя, разумеется, это совсем другой автомобиль.

Дизайнеры AtchaCars приложили дополнительные усилия и представили обновленный внедорожник в различных цветах, хотя вряд ли Hyundai предложит их все.

Более серьезные стилистические изменения должны произойти в задней части автомобиля, учитывая, что Санта-Фе переехал на другую платформу, ту же, что лежит в основе дебютировавшей в прошлом году Hyundai Sonata. Но об этом мы пока можем только догадываться. В салоне также запланированы серьезные изменения, а под капотом, и в Hyundai уже официально это подтвердили, появятся гибридные силовые агрегаты, в том числе и подзаряжаемые.

Официальная презентация обновленного Hyundai Santa Fe должна состояться в ближайшие недели. Первым этот автомобиль получит рынок Южной Кореи, а в Европу рестайлинговый кроссовер прибудет в сентябре этого года.

Видео: YouTube

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Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

Hyundai 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.

Недостатки:

Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.

Комментарий:

Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мас...

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