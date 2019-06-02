Ранее был опубликован официальный черно-белый тизер модели 2021 года, и корейские дизайнеры YouTybe-канала AtchaCars, сопоставив картинку и утечки с испытаний автомобиля, дорисовали недостающие детали.

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Появившись чуть более двух лет назад, Hyundai Santa Fe четвертого поколения готовится к масштабному рестайлингу. У обновленного Santa Fe практически полностью изменена передняя часть, светодиодные дневные ходовые огни получили Т-образный дизайн. У автомобиля растянутая к краям фар более плоская и широкая решетка радиатора с затейливым каскадным узором. Обрамлена решетка стильной хромированной окантовкой. Новые бампер и воздухозаборники делают облик нового Санта-Фе более агрессивным. Вообще, по стилистике в фас обновленный Санта-Фе стал очень напоминать флагмана марки Palisadе, хотя, разумеется, это совсем другой автомобиль.

Дизайнеры AtchaCars приложили дополнительные усилия и представили обновленный внедорожник в различных цветах, хотя вряд ли Hyundai предложит их все.

Более серьезные стилистические изменения должны произойти в задней части автомобиля, учитывая, что Санта-Фе переехал на другую платформу, ту же, что лежит в основе дебютировавшей в прошлом году Hyundai Sonata. Но об этом мы пока можем только догадываться. В салоне также запланированы серьезные изменения, а под капотом, и в Hyundai уже официально это подтвердили, появятся гибридные силовые агрегаты, в том числе и подзаряжаемые.

Официальная презентация обновленного Hyundai Santa Fe должна состояться в ближайшие недели. Первым этот автомобиль получит рынок Южной Кореи, а в Европу рестайлинговый кроссовер прибудет в сентябре этого года.