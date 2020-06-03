Видели Приору-паука? А такая уже есть и бегает!

Чудо-машину создал краснодарский автомеханик. На производство «насекомого» ушло два месяца.

Автомеханик из Краснодара 27-летний Ваган Микаелян вместе со командой единомышленников решил сделать паука из легенды отечественного автопрома. Натолкнул разработчиков на мысль один из пользователей соцсетей, и ребята взялись за дело.

На это чудо инженерной мысли у ребят ушло два месяца — над «пауком» с утра до вечера трудились три человека, и результат вышел неплохой!

Высота «паучьих» лап — 3 метра, вес конструкции — 1,5 тонны, при этом Приора-паук не только стоит, она еще и ходит благодаря электромотору, который Микаелян установил вместо ДВС.

Что интересно, уверяют, что остальные детали в машине заводские, а внутри «паучьих» лапок стоят маленькие колесики и электромоторчики. В целом в движении эта Приора не демонстрирует ничего необычного, едет довольно медленно. Но драйва на такой высоте все равно достаточно, говорят ее создатели.

Выхлоп-пулемет — один из экспериментов блогеров из «Гаража 54».

Видео: YouTube