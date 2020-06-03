Видели Приору-паука? А такая уже есть и бегает!

Сегодня на дачу двигаетесь? Стекло после поездки так себе выглядит? Омывайка-то с налипшими насекомыми не особо справляется. Мы приобрели несколько специализированных составов. Еще кое-что докупили в супермаркете. Все это сравнили и выяснили, какой вариант эффективнее.
У вас точно была такая ситуация и не один раз: поменяли шины на новые, а куда деть старые? Бытовые решения: выбросить в мусорный контейнер (в лучшем случае), сделать клумбы или еще что полезное на даче… Теперь ситуация поменялась. Правда, не все об этом знают.