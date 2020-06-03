Российским работникам Volkswagen повысят зарплаты и выплатят две премии

Все бонусы будут начисляться по формулам, закрепленным в коллективном договоре.

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Всех сотрудников калужского предприятия Volkswagen ждут две премии, а также индексация заработной платы, сообщает заводское отделение Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» на своей официальной странице в соцсети ВКонтакте.

Бонусы будут начисляться по формулам, закрепленным в коллективном договоре. С 1 июля оклады всех сотрудников будут увеличены на 6,6%, чтобы компенсировать уровень инфляции в Калужской области. Кроме того, в тот же день работники получат премию за интенсивность труда в размере 10 000 рублей. Еще одна премия, в размере четверти минимального оклада, то есть примерно 9000 рублей, ожидает работников предприятия 5 августа 2020 года.

На заводе в подмосковной Калуге выпускаются Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Максимальная мощность завода составляет 225 000 автомобилей в год, а мощность соседствующего с предприятием завода моторов — 150 000 двигателей для поставки на сборочный конвейер VW.

В мае из-за кризиса руководство завода было вынуждено сократить около 250 рабочих и служащих, и добровольно расторгнуть трудовой договор за пять окладов пожелало даже слишком много сотрудников.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС