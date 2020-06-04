Куда сегодня не стоит ездить — полный список городов — журнал За рулем

Куда сегодня не стоит ездить — полный список городов

Большинство регионов в связи с продолжающимся режимом повышенной готовности/самоизоляции по-прежнему держат ограничения на передвижение на машинах.

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С приходом лета мы начинаем больше ездить — на дачу, в том числе в соседние регионы, к родственникам или просто отправляем детей в деревню. В 2020 году на передвижения наложены достаточно серьезные ограничения, узнать о которых не так просто — нет единого центра, где они бы фиксировались и отображались. Мы составили список открытых и закрытых регионов, чтобы все имели представление, где можно проехать, а где транзит или приезд влечет за собой последствия.

Приезжая в эти регионы, нужно сообщить о своем прибытии на горячую линию Роспотребнадзора или по единому номеру 112, а также провести 14 дней в самоизоляции:

  • Астраханская область;
  • Белгородская область;
  • Брянская область;
  • Владимирская область;
  • Вологодская область (цифровые пропуска);
  • Ивановская область;
  • Костромская область;
  • Курская область;
  • Липецкая область (цифровые пропуска);
  • Омская область;
  • Оренбургская область;
  • Республика Алтай;
  • Республика Крым;
  • Республика Мордовия;
  • Республика Тыва;
  • Рязанская область (цифровые пропуска);
  • Самарская область;
  • Смоленская область;
  • Ставропольский край;
  • Тульская область (цифровые пропуска, кроме транзита);
  • Ярославская область (транзит — по объездной дороге).

В следующих регионах самоизоляция сроком 14 дней необходима для приехавших из Москвы и Подмосковья:

  • Алтайский край;
  • Башкирия;
  • Томская область.

По приезде в эти регионы людям из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Подмосковья также необходимо провести две недели в самоизоляции:

  • Воронежская область;
  • Иркутская область (цифровые пропуска);
  • Кемеровская область;
  • Краснодарский край (цифровые пропуска);
  • Красноярский край (цифровые пропуска);
  • Нижегородская область;
  • Новосибирская область;
  • Республика Татарстан;
  • Свердловская область;
  • Севастополь (цифровые пропуска);
  • Тюменская область;
  • Хакасия;
  • Челябинская область.

Регионы, въезд в которые запрещен для людей, там не проживающих, но и те, кто проживает, по возвращении должны провести 14 дней в самоизоляции:

  • Республика Чечня.

Цифровые пропуска нужны для въезда в:

  • Вологодскую область;
  • Иркутскую область;
  • Камчатский край;
  • Краснодарский край;
  • Красноярский край;
  • Липецкую область;
  • Москву;
  • Рязанскую область;
  • Сахалинскую область;
  • Севастополь;
  • Тверскую область (в городах Конаково, Удомля, ЗАТО Солнечный и Озерный);
  • Тульскую область;
  • Ханты-Мансийский АО.

Возможно скорое введение цифровых пропусков в:

  • Астраханской области;
  • Курганской области;
  • Республике Саха (Якутия).

Рекомендуется уточнять правила въезда на территорию того или иного региона перед поездкой, так как они могут оперативно меняться. Телефоны для справок можно найти на сайтах правительств регионов.

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Фото: Станислав Красильников/ТАСС

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