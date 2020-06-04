Большинство регионов в связи с продолжающимся режимом повышенной готовности/самоизоляции по-прежнему держат ограничения на передвижение на машинах.

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С приходом лета мы начинаем больше ездить — на дачу, в том числе в соседние регионы, к родственникам или просто отправляем детей в деревню. В 2020 году на передвижения наложены достаточно серьезные ограничения, узнать о которых не так просто — нет единого центра, где они бы фиксировались и отображались. Мы составили список открытых и закрытых регионов, чтобы все имели представление, где можно проехать, а где транзит или приезд влечет за собой последствия.

Приезжая в эти регионы, нужно сообщить о своем прибытии на горячую линию Роспотребнадзора или по единому номеру 112, а также провести 14 дней в самоизоляции:

Астраханская область;

Белгородская область;

Брянская область;

Владимирская область;

Вологодская область (цифровые пропуска);

Ивановская область;

Костромская область;

Курская область;

Липецкая область (цифровые пропуска);

Омская область;

Оренбургская область;

Республика Алтай;

Республика Крым;

Республика Мордовия;

Республика Тыва;

Рязанская область (цифровые пропуска);

Самарская область;

Смоленская область;

Ставропольский край;

Тульская область (цифровые пропуска, кроме транзита);

Ярославская область (транзит — по объездной дороге).

В следующих регионах самоизоляция сроком 14 дней необходима для приехавших из Москвы и Подмосковья:

Алтайский край;

Башкирия;

Томская область.

По приезде в эти регионы людям из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Подмосковья также необходимо провести две недели в самоизоляции:

Воронежская область;

Иркутская область (цифровые пропуска);

Кемеровская область;

Краснодарский край (цифровые пропуска);

Красноярский край (цифровые пропуска);

Нижегородская область;

Новосибирская область;

Республика Татарстан;

Свердловская область;

Севастополь (цифровые пропуска);

Тюменская область;

Хакасия;

Челябинская область.

Регионы, въезд в которые запрещен для людей, там не проживающих, но и те, кто проживает, по возвращении должны провести 14 дней в самоизоляции:

Республика Чечня.

Цифровые пропуска нужны для въезда в:

Вологодскую область;

Иркутскую область;

Камчатский край;

Краснодарский край;

Красноярский край;

Липецкую область;

Москву;

Рязанскую область;

Сахалинскую область;

Севастополь;

Тверскую область (в городах Конаково, Удомля, ЗАТО Солнечный и Озерный);

Тульскую область;

Ханты-Мансийский АО.

Возможно скорое введение цифровых пропусков в:

Астраханской области;

Курганской области;

Республике Саха (Якутия).

Рекомендуется уточнять правила въезда на территорию того или иного региона перед поездкой, так как они могут оперативно меняться. Телефоны для справок можно найти на сайтах правительств регионов.

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Фото: Станислав Красильников/ТАСС