Суд признал виновным водителя, совершившего необдуманный маневр, приведший к аварии двух автомобилей.

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Провоцирование ДТП может привести к лишению прав, даже если не было столкновения с виновником произошедшей в результате аварии. Это подтверждает решение Лефортовского районного суда Москвы, о чем сообщается на его официальном сайте.

«Судом установлено, что К., управляя автомобилем марки „Киа“ на ш. Энтузиастов в городе Москве, воспрепятствовал движению автомобиля марки „Джип“ путем резкого перестроения при минимальной дистанции и торможения перед ним, в результате чего произошло столкновение автомобилей марки „Джип“ под управлением потерпевшей Ю. и марки „Хендэ“ под управлением потерпевшей П., после чего К. оставил место ДТП», — говорится в материалах дела.

Виновник аварии остановился для разговора с потерпевшими водителями, но ждать приезда сотрудников ГИБДД не стал, сославшись на то, что в ДТП он не участвовал и задерживать его нельзя.

Согласно позиции Верховного суда РФ, водитель, нарушивший правила дорожного движения, что привело к аварии, может быть привлечен к административной ответственности, независимо от того, была ли повреждена его машина. Избежать наказания нарушитель может только в том случае, если он не знал, что по его вине произошло ДТП, из-за чего продолжил движение.

Таким образом, виновник ДТП на шоссе Энтузиастов был лишен прав на один год и два месяца, что предусмотрено ч. 2 ст. 12.27 КоАП (оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся).

Обжаловать решение суда любитель резких маневров в городском потоке не смог.

А что будет, если в подобном случае водитель и пассажир поменяются местами?

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