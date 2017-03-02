Обновленный Lada Largus: полный список изменений

Серийное производство планируют начать в конце 2020 года.

Материалы по теме Обновленный Largus сфотографировали на дорожных испытаниях

Стал известен подробный список изменений, которые получит Lada Largus FL по отношению к текущей версии модели. Различные части этого списка уже публиковались ранее, но этот перечень, составленный по данным, приведенным в сообществе AvtoVAZ News, дает наиболее полное представление о том, как изменится Ларгус после фейслифта.

Итак, на Lada Largus FL ожидаются:

новые передние крылья, капот и бампер с противотуманными фарами;

фары головного света Renault Logan актуального поколения, но без светодиодных элементов;

перенесенные с капота на пластиковое «жабо» форсунки омывателя лобового стекла;

боковые зеркала Lada Vesta с обогревом;

передняя панель и комбинация приборов Renault Duster, адаптированные и измененные;

карты передних дверей Renault Duster;

мультимедийная система автомобилей Renault на платформе B0;

мультимедийное рулевое колесо XRAY Cross;

передние сиденья с подлокотником XRAY Cross;

новая облицовка центрального тоннеля;

перенесенные на двери кнопки стеклоподъемников;

трехступенчатый подогрев передних сидений с кнопками на консоли;

подогрев задних сидений;

перенесенное с потолка под подушку сиденья крепление центрального ремня безопасности второго ряда;

брелок сигнализации с выкидным ключем замка зажигания и функцией блокировки задних дверей;

камера заднего вида;

передний и задний парктроники.

По предварительным данным, задняя часть кузова существенных внешних изменений не получит. Останутся прежними и силовые агрегаты. Уточняется, что в процессе подготовки производства в конструкцию могут вноситься изменения и дополнения, так что опубликованный список носит предварительный характер.

С 30 января 2020 года по настоящий момент выпущено около 30 машин опытной партии для прохождения дорожных и климатических испытаний. После этого, с учетом всех выявленных недостатков, будет выпущена предсерийная партия, которая также отправится на тесты.

Затем начнется серийное производство — первоначально нужно будет создать запас из расчета два автомобиля для каждого дилера Lada (около 300 автосалонов). Весь процесс, по информации источника, занимает от шести месяцев до года. Серийное производство Lada Largus FL на АВТОВАЗе планируют начать в конце 2020 года.