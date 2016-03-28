Streamline Travel Home считался лучшим в середине шестидесятых годов прошлого века и стоил как нормальный дом.

Материалы по теме Удивительная автовилла Scania RV — три спальни и гараж

Редкий сегодня кемпер Streamline Travel Home 1965 года выпуска выставлен на аукцион eBay компанией Barnfinds.

Только представьте себе — в те времена Streamline Travel Home продавался по цене от 17 950 долларов и мог стоить еще дороже при доборе опций, а средняя цена на жилье в США составляла чуть более 20 тысяч долларов. Но обычный дом не пригоден для путешествий, как Streamline Travel Home, что и объясняло его популярность. А вот что компания писала в рекламе:

«Полностью автономный Travel Home оснащен всеми функциями современного дома. Streamline Travel Home с двигателем Ford обеспечивает максимальный комфорт для жизни на колесах».

Компания Streamline Trailer была основана в 1957 году, а ее предприятия располагались к городах Эль-Монте (штат Калифорния) и Торнтон (штат Индиана). Ее туристические трейлеры пользовались большой популярностью. Венцом же модельного ряда считался Travel Home.

Автодом имеет алюминиевый корпус с анодированной золотой отделкой, а его колесная база составляет 4,9 метра! Кемпер оснащен 5,4-литровым двигателем Ford V8 и трехскоростной автоматической трансмиссией Cruise-O-Matic. Запас топлива хранится в двух 136-литровых баках.

В доме есть системы отопления и кондиционирования, туалет, ванная комната с душем и полностью оборудованная кухня с холодильником, 4-конфорочной плитой и двойной раковиной. Кроме того, в оснащение входили генератор мощностью 3500 Вт и два газовых баллона. Покупателям предлагалось несколько планировок, а на продажу выставлена версия Vista Deck с большой столовой комнатой.

Компания Streamline просуществовала до 1974 года. В свое время даже существовал клуб владельцев трейлеров и автодомов Streamline, который назывался Royal Rovers.

Лучший автодом 60-х! Алюминий с золотой отделкой! Продается! Streamline Travel Home считался лучшим в середине шестидесятых годов прошлого века и стоил как нормальный дом. Лучший автодом 60-х! Алюминий с золотой отделкой! Продается!

На базе отечественных машин тоже делают весьма интересные автодома. Например, этот Кемпер-Buhanka на базе УАЗа.

Фото: eBay