Тесто готовится дома, а выпечка происходит прямо на улице, где останавливается бело-голубой УАЗ-452 с откидной крышей.

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В Венгрии весьма развит бизнес передвижных уличных кафе — так называемых фудтраков. Очень часто под фудтраки здесь оборудуют советские микроавтобусы РАФ (Латвия) и польские Nysa — в силу их недороговизны и винтажного вида. А вот передвижные кафешки на базе УАЗ-452 (сейчас — УАЗ СГР), хоть и экспортировался внедорожник весьма широко, попадаются гораздо реже. Семейный бизнес с использованием этого стильного фургона UAZaRétes появился в 1989 году.

Rétes — или ретеш (что по-венгерски означает «слоеный») — это не что иное как штрудель, выпечка из тонко раскатанного пресного теста с начинкой. Штрудель является основным пунктом меню в семейной кондитерской. Тесто готовится дома, а выпечка происходит прямо на улице, где останавливается бело-голубой УАЗ-452 с откидной крышей. Два духовых шкафа потребляют много энергии — без внешнего электропитания тут никак.

В меню — штрудели с яблоком, грушей, вишней, маком, а также пироги с капустой, творожники и кофе. Чашка капучино — 1 евро, любой штрудель — 500 форинтов или полтора евро. Основным городом для UAZaRétes является Будапешт, но этот фудтрак много перемещается по стране, и узнать, где именно он находится сегодня, можно на его странице в Facebook. Теперь вы знаете еще одну достопримечательность, которую стоит посетить в Венгрии, как только путешествия вернутся в нашу жизнь.

Производство фудтраков на базе УАЗ СГР освоено и в России.

Фото: Fasebook, UAZaRétes

Кому штруделя? УАЗ «буханка» работает фудтраком в Венгрии Тесто готовится дома, а выпечка происходит прямо на улице, где останавливается бело-голубой УАЗ-452 с откидной крышей. Кому штруделя? УАЗ «буханка» работает фудтраком в Венгрии



