Выйду через окно! Пассажир спорил с водителем и проспорил (видео)

Причем выскочил пассажир на светофоре и пошел себе, пока его не задержала полиция.

Случай произошел в Польше на автодороге в Бжеско. 38-летний мужчина учинил скандал в круизном автобусе Краков-Пшемысль: он стал доказывать водителю, что тот не туда едет. Тот ответил, что едет туда, куда надо. Пассажир с ним не согласился, схватил молоток для «аварийного выхода», разбил окно и вышел… на проезжую часть. Любопытно, что выскочил он на светофоре, когда автобус стоял. Момент, когда мужчина разбивает окно и выпрыгивает на улицу, зафиксировала камера видеорегистратора на соседней машине.

Однако далеко уйти он не успел — неуправляемого пассажира поймали попутчики и водитель автобуса. Полицейский патруль и медицинская спасательная команда из больницы в Бжеско подъехали незамедлительно.

Неясно, все ли в порядке у этого человека с психикой, но в любом случае заплатить за поврежденное имущество ему придется.

Похожий случай произошел в прошлом году на Украине: там пациент на ходу выпрыгнул из машины скорой помощи и убежал.



Видео: YouTube