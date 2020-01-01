С завтрашнего дня в столице отменяется режим самоизоляции, график прогулок и электронные пропуска на проезд в общественном и на личном транспорте.

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В Москве заканчивают действие почти все ограничительные меры, введенные в условиях режима повышенной готовности из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

Таким образом, перестанет действовать пропускной режим и для поездок электронные пропуска не понадобятся. Свободными становятся и прогулки, для которых не так давно был составлен график. А с 16 июня начнут работать летние веранды кафе.

Об отмене ограничений заявил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков в ходе дистанционного заседания:

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяются самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. <...> Кафе откроются с 16 июня, летние веранды», — цитирует чиновника ТАСС.

Обновление: О снятии режима самоизоляции в Москве сегодня, 8 июня 2020 года, заявил и мэр столицы Сергей Собянин.



Советы водителям, выходящим из самоизоляции, вы найдете здесь.

Фото: Василий Кузьмиченок/ТАСС