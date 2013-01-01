Английский вне закона: Toyota Alphard попала под отзыв в России

Причина — в предупреждениях на английском языке, которые выдает электронный ассистент помощи при парковке.

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В России отзывают микроавтобусы Toyota Alphard, соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Росстандарта. Причина кажется мизерной, однако поверку российским законодательством указанный дефект не проходит.

Причина — в предупреждениях на английском языке, которые выдает электронный ассистент помощи при парковке. Во время работы системы эти предупреждения появляются на экране мультимедийной системы вместе с изображением автомобиля, полученным с камер кругового обзора. Английское написание информационных сообщений является несоблюдением российского законодательства с точки зрения безопасности транспортных средств.

Отзыву подлежат 79 автомобилей, выпущенных с 16 октября 2019 года по 23 марта 2020 года. Представители марки Toyota будут связываться с владельцами проблемных автомобилей с целью согласования визита на сервис для бесплатного обновления программного обеспечения. Попадает ли ваш Alphard под отзыв, можно выяснить и самостоятельно, воспользовавшись одним из сервисов на сайте Росстандарта.

Модель Alphard попадает под отзыв уже второй раз за год — в прошлый раз проблема была с задними сиденьями.

Фото: Toyota