Все многочисленные штрафы и нарушения Михаила Ефремова

Актер систематически нарушал правила дорожного движения, что говорит не о случайности, а закономерности вчерашнего ДТП.

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Михаил Ефремов, совершивший ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб 57-летний мужчина, систематически нарушал правила дорожного движения, что теперь привлекло внимание прокуратуры.

Так, всего за пять месяцев, с января по май 2020 года, Ефремову было выписано 10 штрафов, которые, впрочем, он своевременно оплатил.

«С начала 2020 года актер Михаил Ефремов привлекался к административной ответственности 10 раз за нарушения ПДД», — цитирует ТАСС ответ на запрос в правоохранительные органы.

Более раннюю статистику привел Telegram—канал Mash. Согласно сообщению, за два с половиной года Михаилу Ефремову было выписано 29 штрафов на общую сумму 81 тысяча рублей. В основном актер игнорировал оплату парковки.

Также Ефремова 6 раз привлекали к административной ответственности, а мировой суд, рассматривавший дела известного человека, всегда между арестом и штрафом выбирал штрафы, что, вероятно, и повлияло на дальнейшее поведение Ефремова.

«И каждый раз Ефремов мог сесть на 15 суток, но его лишь штрафовали», — пишет Mash .

В результате прокуратура решила проверить, как ГИБДД работали с Ефремовым до вчерашней аварии и проводились ли с ним профилактические беседы:

«Прокуратура проверит исполнение уполномоченными органами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в отношении водителя Михаила Ефремова, находившегося на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения», — заявили ТАСС в прокуратуре.

Что грозит известному актеру после смертельного ДТП, совершенного в пьяном виде.

Реакция известных людей и пользователей соцсетей на ДТП по вине Ефремова оказалась неоднозначной.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС