АВТОВАЗ отложил введение четырехдневной рабочей недели

Перенос начала работы по четырехдневному графику связан с «краткосрочным оживлением на рынке».

Материалы по теме Сборку Lada Vesta возобновили после трехнедельной паузы

Руководство Волжского автомобильного завода приняло решение о переносе введения четырехдневной рабочей недели. На АВТОВАЗе намеревались ввести четырехдневку с 29 июня и до конца 2020 года. Теперь же стало известно, что до 31 августа все подразделения завода будут работать по полному графику — пять дней в неделю.

Пресс-служба компании сообщает, что перенос начала работы по четырехдневному графику связан с «краткосрочным оживлением на рынке». На предприятии отмечают рост заказов на новые машины на июль и август — автомобили требуют дилеры, а также партнеры предприятия, организации и ведомства, осуществляющие корпоративные и государственные закупки. В частности, более 1000 фургонов Lada Largus заказала «Почта России».

В августе руководство завода вновь рассмотрит введение режима четырехдневки — если ситуация на рынке будет развиваться негативным образом, сокращенный график начнет действовать с 31 августа.

Следующая пятница для предприятия будет выходным днем — 12 июня отмечается День России. Одна нерабочая пятница в этом месяце у заводчан уже была — АВТОВАЗ останавливал конвейер 5 июня.

Фото: Шарифулин Валерий/ИТАР-ТАСС