Вылет Ефремова на встречку: ФСО против отбойников

В ЦОДД поддержали идею разделения встречных потоков на Садовом кольце. Но почему там никогда в истории не было отбойников и иных преград?

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Как заявил заместитель главы ЦОДД Александр Евсин во время разговора в эфире радиостанции «Говорит Москва», организация выступает за создание зеленой разделительной зоны в том месте, где 8 июня Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон Сергея Захарова, который позже скончался в больнице от полученных травм. Напомним, что внедорожник актера продолжил ехать прямо, тогда как дорога на Смоленской площади уходила направо.

«На мой взгляд, в данном случае это капля в море аргументов в пользу того, что должны быть разделены потоки движения на Садовом кольце. Отбойник выглядит совсем по-автомобильному, все-таки это центр города. А если там был бы организован газон с деревьями, я думаю, это украсило бы город и сделало бы, безусловно, движение более безопасным», — высказался Евсин.

То есть ЦОДД предлагает создать между встречными потоками высокий газон с насаждениями, бордюры которого препятствовали бы выезду автомобилей на полосы встречного движения.

Кстати, в начале 2020 года сооснователь фонда «Городские проекты» и общественный деятель Максим Кац предложил проложить по центру Садового кольца трамвайные пути с зелеными насаждениями. Это, конечно, сузило бы дорогу примерно на четыре полосы, но разгрузило бы метрополитен. Кроме того, трамвайные пути разделяли бы полосы встречного движения. Вот как бы выглядело Садовое, если проект Каца стал бы реальностью:

Но просматривая исторические фотографии сложно не заметить, что разделительных ограждений между встречными потоками транспорта на Садовом кольце никогда не было, если не считать отбойники и бордюры на мостах и в тоннелях.

Тем временем ГИБДД активно выступает за разделение встречных потоков на дорогах, в том числе на московских многополосных дорогах.

«Все понимают, что встречные столкновения — это один из самых опасных видов происшествий. Сегодня стандартами предусмотрено применение таких ограждений на дорогах первой категории, то есть имеющих несколько полос движения. Хотя уже несколько лет мы вместе с территориальными владельцами дорог, вместе с федералами внедряем установку тросовых ограждений на дорогах с меньшим количеством полос. Пока это делается в экспериментальном порядке, но мы уже отмечаем хороший эффект», — говорит заместитель начальника ГУОБДД МВД РФ Олег Понарьин.

Почему же отбойников нет ни на Садовом кольце, ни на Кутузовском проспекте, ни на других столичных многополосных дорогах? Как сообщили в ГИБДД, ведомство может рекомендовать установку ограждений, а решение принимает (в данном случае) Департамент транспорта Москвы. Но он бессилен, когда речь заходит о «специальных дорогах» или «спецтрассах», перестройку которых необходимо согласовывать с Федеральной службой охраны (ФСО). Именно ФСО выступает против отбойников и других разделительных ограждений на спецтрассах.

«Трассы проезда (передвижения) объектов государственной охраны — участки автомобильных, железных дорог, воздушного, водного пространства, используемые для безопасного и беспрепятственного проезда (передвижения) объектов государственной охраны», — говорится в определении спецтрасс.

Таким образом, отбойники или высокий газон с насаждениями будут препятствовать проезду спецтранспорта по разделительной полосе. Возможно, после резонансного ДТП с Михаилом Ефремовым что-то поменяется. Хотя бы на Садовом кольце.

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Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС, Максим Кац, mos.ru