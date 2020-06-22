Эвакуация автобуса: вертолетом из лесов Аляски!

Этот автобус был ключевой точкой на туристском маршруте. Многие погибали на пути.

Материалы по теме Машины Победы: ретротест настоящих фронтовых грузовиков

В 2007 году был снят фильм «В диких условиях», в котором рассказывается о путешествии и возможной гибели уроженца штата Вирджиния Кристофера Маккэндлесса. Он отправился в поход по Аляске и оказался в ловушке при разливе реки Текланика. Позже был найден дневник Маккэндлесса, по которому Джон Кракауэр написал книгу, а затем Шон Пенн снял по ней фильм «В диких условиях», ставший культовым среди молодых людей, отвергающих определенные ценности современного общества.

С тех пор многие отправлялись к брошенному на Аляске автобусу, чтобы пройти путь Маккэндлесса, и погибали. Спасатели не всегда успевали обнаружить в лесах туристов и оказать им помощь. Чтобы прекратить опасные путешествия, национальная гвардия Аляски решила вывезти автобус из леса.

Этот автобус был выпущен в 1940-х годах и предназначался для бригады строителей, обустраивавших проходящую недалеко дорогу. Дороги этой уже нет, а заброшенный автобус стал укрытием для туристов и охотников. Именно в нем Маккэндлесс и остановился во время путешествия.

Забрать автобус из непроходимых лесов оказалось не так просто. Его невозможно транспортировать по земле — только по воздуху, для чего использовался вертолет CH-47 Chinook. Где теперь находится культовый автобус — неизвестно.

Снявшиеся в фильмах автомобили ценятся коллекционерами, и этот автобус можно было бы выгодно продать, как эту парочку из фильма «Назад в будущее».

Фото: NBC

Видео: Youtube