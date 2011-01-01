Знак «4×4» оценили в пять миллионов: Ниву тащат в суд

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Материалы по теме Niva готова к переходу в модельный ряд Lada

Московская рекламная компания ООО «ЭмЭлДжи Аутдор» обратилась в Арбитражный суд Самарской области с исками: рекламщики пытаются запретить ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» (сейчас перерегистрировано как АО «Лада Запад Тольятти») использование некоего товарного знака и отсудить в свою пользу 5 миллионов рублей за незаконное его использование.

Компания настаивает на прекращении использования товаров, на которых есть спорный изобразительный элемент. Самарское издание Волга.Ньюс предполагает, что речь может идти товарном знаке «4×4», так как «ЭмЭлДжи Аутдор» владеет лишь двумя товарными знаками, один из которых имеет отношение к самой компании. А вот знак «4×4», также принадлежащий организации-истцу, используется на молдингах задних дверей автомобилей Niva.

Chevrolet Niva Special Edition, 2015 год

Отметим, что использованное на Ниве написание этого знака — специфическое: вторая цифра «4» на нем отзеркалена по вертикали.

Ранее модель Niva принадлежала марке Chevrolet, но в апреле 2020 года была зарегистрирована как Lada и получила новый ОТТС.

Фото: GM-AVTOVAZ