Знак «4×4» оценили в пять миллионов: Ниву тащат в суд — журнал За рулем

Знак «4×4» оценили в пять миллионов: Ниву тащат в суд

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Niva готова к переходу в модельный ряд Lada

Московская рекламная компания ООО «ЭмЭлДжи Аутдор» обратилась в Арбитражный суд Самарской области с исками: рекламщики пытаются запретить ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» (сейчас перерегистрировано как АО «Лада Запад Тольятти») использование некоего товарного знака и отсудить в свою пользу 5 миллионов рублей за незаконное его использование.

Компания настаивает на прекращении использования товаров, на которых есть спорный изобразительный элемент. Самарское издание Волга.Ньюс предполагает, что речь может идти товарном знаке «4×4», так как «ЭмЭлДжи Аутдор» владеет лишь двумя товарными знаками, один из которых имеет отношение к самой компании. А вот знак «4×4», также принадлежащий организации-истцу, используется на молдингах задних дверей автомобилей Niva.

Chevrolet Niva Special Edition, 2015 год
Chevrolet Niva Special Edition, 2015 год

Отметим, что использованное на Ниве написание этого знака — специфическое: вторая цифра «4» на нем отзеркалена по вертикали.

  • Ранее модель Niva принадлежала марке Chevrolet, но в апреле 2020 года была зарегистрирована как Lada и получила новый ОТТС.

Фото: GM-AVTOVAZ

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Отзывы о Chevrolet Niva (19)

Chevrolet 2011 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Вездеход

Недостатки:

Слабый двигатель

Комментарий:

Ребята, для того чтобы поменять индивидуальные лампы освещения салона, не обязательно снимать весь плафон. Подлезть и выкрутить цоколь вместе с лампой можно через нишу очечника. Немного неудобно, но все доступно. Цоколь выворачивается против часовой стрелки . Вперёд!

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