Toyota отзовет 752 000 машин. И в России тоже

Под сервисную кампанию, которая намечена на август, попадают гибридные Приусы 2013–2017 годов выпуска.

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Всего будет отозвано 752 000 автомобилей по всему миру. У машин возможен отказ двигателей: потеря мощности и остановка. В кампании будут участвовать Toyota Prius 2013–2015 годов выпуска и Prius V 2014–2017 годов.

В заявлении компании говорится, что гибридные силовые установки из-за сбоев в программном обеспечении могут перестать работать и заглохнуть, в том числе на ходу. При этом усилитель руля и тормозная система продолжат действовать, но на больших скоростях все же не исключен риск аварии.

Дилеры будут проводить ремонт за счет завода-изготовителя, то есть бесплатно для владельцев, обновляя программное обеспечение гибридных силовых установок.

Как рассказали «За рулем» в представительстве Тойоты в России, в нашей стране под отзыв попадают 25 Приусов, выпущенных с 7 мая 2014 года по 9 июня 2015-го.

Уведомлять владельцев компания начнет в конце августа 2020 года.

Ранее в России отзывали Приусы из-за риска возгорания.

Фото: Toyota