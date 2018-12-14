Toyota отзовет 752 000 машин. И в России тоже — журнал За рулем

Toyota отзовет 752 000 машин. И в России тоже

Под сервисную кампанию, которая намечена на август, попадают гибридные Приусы 2013–2017 годов выпуска.

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Всего будет отозвано 752 000 автомобилей по всему миру. У машин возможен отказ двигателей: потеря мощности и остановка. В кампании будут участвовать Toyota Prius 2013–2015 годов выпуска и Prius V 2014–2017 годов.

В заявлении компании говорится, что гибридные силовые установки из-за сбоев в программном обеспечении могут перестать работать и заглохнуть, в том числе на ходу. При этом усилитель руля и тормозная система продолжат действовать, но на больших скоростях все же не исключен риск аварии.

Дилеры будут проводить ремонт за счет завода-изготовителя, то есть бесплатно для владельцев, обновляя программное обеспечение гибридных силовых установок.

Как рассказали «За рулем» в представительстве Тойоты в России, в нашей стране под отзыв попадают 25 Приусов, выпущенных с 7 мая 2014 года по 9 июня 2015-го.

Уведомлять владельцев компания начнет в конце августа 2020 года.

Фото: Toyota

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Отзывы о Toyota Prius (2)

Toyota 2010 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Надежности и эксплуатационные расходы. Автоматика спасла жизнь, избежал ДТП.

Недостатки:

Ломучий привод поясничного подпора. Отслаивание окантовки стекол люка.

Комментарий:

Очередная статья человека не  экслатировавшего Приусы. Недостаточная поворачиваемоть — где вы ее видели? резиновая тягомотина... А вы пробовали нажимать на педаль газа? Только машины от 2.5 литров могут соперничать с Приусом в разгоне. В общем твердая двойка статье!

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