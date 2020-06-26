Девушка напала на водителя после просьбы не курить в салоне. И тогда он повез ее в отделение полиции.

Инцидент произошел в Москве с водителем «Яндекс-Такси», видео произошедшего он выложил в соцсети. «Я тебя сделаю звездой интернета», — пообещал он агрессивной пассажирке. И сделал.

Девушка притворяется, что не понимает, что не так: раз она оплатила поездку, то может делать все, что ей заблагорассудится, в том числе — курить в салоне. Однако таксист стоит на своем, довольно вежливо отвечая пассажирке.

В какой-то момент она тоже достает телефон и начинает снимать и наговаривать:

«Я оплатила. Хотела заехать в Макдональдс. Но я закурила сигарету, хотя в этом нет ничего такого. Сейчас меня везут в полицию, хотя основания никакого нет».

После обещания таксиста сделать ее «звездой интернета» девушка свирепеет и накидывается на водителя, срывает с него очки и бьет. О том, что во время поездки гражданка чуть не спровоцировала ДТП, таксист Алексей Бороботкин позже рассказал «Комсомольской правде».

Его возмущает, что таких пассажиров очень много, но эта вела себя особенно нагло. Заплатив за такси, они считают, что купили и машину, и водителя.

Интересно, неужели чаще всего агрессивно ведут себя именно девушки или эти видео становятся наиболее резонансными? Еще не забыт случай с истерикой фитнес-тренера, которую она закатила таксисту, а ее фраза «вези меня, мразь» стала мемом.

Видео:YouTube