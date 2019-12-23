Volkswagen отзывает Polo: не ту табличку прикрепили — журнал За рулем

Volkswagen отзывает Polo: не ту табличку прикрепили

Всего в сервисной кампании участвуют 1079 машин, выпущенных в 2020 году.

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В России объявлена отзывная кампания, в которой участвуют 1079 автомобилей Volkswagen Polo Sedan, которые были куплены с начала 2020 года. Дефект не имеет технических последствий и носит юридический характер.

Сообщается, что на В-стойку на заводе были прикреплены таблички с неверным номером одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Для устранения несоответствия владельцам отзываемых машин необходимо обратиться в сервис ближайшего удобного официального дилера Volkswagen, мастера которого устранят недочет за счет завода-изготовителя. То есть бесплатно для собственников автомобилей. Предусматривается замена таблички.

О необходимости переклейки таблички владельцев Volkswagen Polo Sedan известят официальные представители ООО «Фольксваген Груп РУС» по телефону или почте. Узнать о том, что ваша машина участвует в сервисной кампании, можно на сайте Росстандарта, сверив VIN—код своего Polo со списком кодов отзываемых автомобилей.

Фото: Volkswagen

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Отзывы о Volkswagen Polo (16)

Volkswagen 2010 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Выносливый авто.

Недостатки:

разгон более 10с до 100

Комментарий:

Владею авто с 2013г.Пробег 197к. Не таксист. Езжу куда мне надо. Крым,Питер,абхазия,сочи,Ростов,домбай,Башкирия.PS сам из Москвы. Масло не ест. Оценка отлично за авто.Езжу и сейчас тыс 250 будет в трейд ин отдам.

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