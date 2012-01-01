Женевский автосалон выставят на продажу

Организаторы автосалона в Женеве заявили также о том, что у них на примете уже есть покупатель.

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Свое решение они объяснили тем, что большинство экспонентов автосалона, принявших участие в опросе, заявили, что они, вероятно, не будут участвовать в выставке 2021 года, предпочитая отложить событие на 2022-й.

Кроме того, организаторы Женевского автосалона объявили о планах выставить его на продажу. Да, они хотят продать шоу. Причем у них уже и покупатель есть — компания Palexpo SA, которая отвечает за проведение мероприятия. Отмечается, что в этом случае гарантирована регулярная организация Международного автосалона именно в Женеве.

Согласно отчету организаторов, отмена выставки в этом году привела к убыткам в 11 млн швейцарских франков, или 10,2 млн евро. Затем они обратились в администрацию Женевы за финансовой поддержкой и получили одобрение кредита в размере 16,8 млн швейцарских франков (15,7 млн евро).

Но кредит предоставлен с условием, которое организаторы не могут выполнить: обязательное проведение Женевского автосалона в 2021 году и возврат одного миллиона швейцарских франков (935 тысяч евро) уже в июне 2021 года. В результате кредит взят не был.

Пока неясно, как будут развиваться события дальше, но, похоже, Женевский автосалон закрыт. По крайней мере, при нынешних организаторах.

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Фото: GIMS