Kia Optima больше не будет продаваться под этим именем. Со сменой поколений меняется и название седана на K5. Автомобиль уже доставлен в Россию и сегодня был замечен на московских улицах.
Как сообщают авторы снимков, автомобиль снимается в рекламном видеоролике, а участвует в фотосессии. Ожидается, что презентация нового седана, во время которой будут озвучены цены на него, состоится в августе 2020 года, после чего машина поступит в продажу.
Седан, длина которого на 5 см превышает длину Тойоты Камри (4905 мм), будет оснащаться двумя моторами: 2.0 MPI (150 л.с., 192 Нм), работающим в паре с 6-ступенчатым автоматом, и 2.5 GDI (194 л.с., 246 Нм), с которым предлагается 8-ступенчатый автомат. Двигатели работают на 92-м бензине.
К сожалению, для России версия с системой полного привода, которая будет поставляться, например, в США, не предусмотрена.
- Ранее было представлено новое поколение минивэна Kia Carnival.
Фото: kia-clubs.ru