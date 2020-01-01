Lexus LX получил флагманскую комплектацию Black Vision

Целый ряд интересных акцентов во внешности, черный интерьер и оригинальная прострочка кожи сидений.

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Российские дилеры марки Lexus начали продажи внедорожника LX в версии Black Vision. Вариант с бензиновым двигателем Lexus LX 570 Black Vision отличается от стандартного исполнения рядом акцентов во внешности. Среди них — фары, противотуманки и фонари с затемненными корпусами, а также решетка радиатора, накладки на зеркала и бамперы, ручки дверей, рейлинги на крыше и 21-дюймовые кованые диски колес черного цвета.

Что касается цвета кузова, то он в исполнении Black Vision может быть одним из двух: белый или черный металлик. Светодиодная подсветка зоны порогов, упрощающая посадку и высадку, дополнена проекцией логотипа Black Vision. Интерьер выполнен в черном цвете, сиденья и обивки дверей — из кожи типа semi-aniline с ромбовидной прострочкой.

Есть и дизельная вариация Lexus LX 450d Black Vision — у нее отличия от «стандарта» те же, за исключением иного дизайна решетки радиатора, боковых зеркал и прострочки кожаных элементов салона. Дизельные машины в исполнении Black Vision предлагаются по цене от 7 434 000 рублей, а бензиновые — от 8 340 000 рублей.

Своя спецверсия есть и у седанов Lexus ES — это ES 250 F SPORT.

Фото: Lexus