Компания опубликовала первый эпизод сериала «Crash Tales», название которого можно перевести как «Краш-байки».

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Жизнь манекенов для краш-тестов сложна и состоит из ежедневных аварий и травм. В снимаемом компанией Mercedes—Benzсериале «Crash Tales» описывается жизнь двух манекенов — жизнерадостного Томми и угрюмого Фреда.

Прежде чем парочка должна была в очередной раз помчаться навстречу бетонной стене, оператор краш-теста по громкоговорителю сообщает, что это их счастливый день — им предстоит испытать тормоза.

«Ради бога, я — краш-манекен, мне нравятся краш-тесты!», — возмущается Фред.

Томми, наоборот, настроен оптимистично. Он предлагает Фреду расслабиться и наслаждаться.

Затормозивший посреди зала автомобиль очень расстроил Фреда, который назвал этот день худшим в его жизни. Пытаясь успокоить напарника, Томми говорит, что в следующий раз они будут тестировать подогрев сидений. Но это только расстроило Френка еще больше.

Судя по всему, манекены находятся в новом Mercedes-Benz EQC — электрическом кроссовере. Его электродвигатели имеют суммарную мощность 402 лошадиные силы и 760 Нм, а запас хода модели может составлять более 300 километров.

В этом году Euro NCAP меняет правила краш-тестов, делая их жестче.

Фото, видео: Daimler AG