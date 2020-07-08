Салон нового Mercedes S-класса получил пять мониторов

При этом элементов управления в интерьере стало меньше на двадцать семь.

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Компания Mercedes-Benz наконец-то предоставила интерьер S-класса следующего поколения. Придется забыть все, что мы знали о W222, потому что салон его преемника совершенно иной.

Возьмем, к примеру, механические кнопки и переключатели. Их количество сократилось. Причем мы недосчитались не двух-трех, а 27 кнопок. Управление светом фар и стеклоочистителями осуществляется по старинке, но ряд других функций активируются либо с помощью виртуальных кнопок, либо голосовыми командами, а также жестами. Что касается настроек климат-контроля, в компании заявили, что они спрятаны в нижней части центрального дисплея и легко вызываются на центр экрана.

Всего в обновленном S-классе устанавливается до пяти дисплеев. Это полностью цифровая панель приборов, 12,8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы и три дисплея для задних пассажиров: два на спинках передних кресел и один в центральном подлокотнике. Во всех мониторах используется технология OLED, которая делает графику четче и снижает электропотребление на 30% по сравнению с обычным ЖК-дисплеем.

Еще одна новинка, представленная в W223, — это дополнительный «дисплей» с поддержкой дополненной реальности (AR) для навигации и систем помощи водителю. Угол видимости составляет 10 градусов по горизонтали и 5 градусов по вертикали, при этом кажется, что изображение появляется практически на расстоянии 10 метров перед автомобилем, что эквивалентно 77-дюймовому монитору. Эти же технологии применяются в современных проекторах, используемых в кинотеатрах.

Премьеру нового S—класса разбили на три части. Сегодня была первая. Второй эпизод выйдет в эфир 29 июля и будет посвящен безопасности и комфорту, а в третьем и последнем эпизоде, который выйдет 12 августа, рассказывается о роскоши салона.

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Фото, видео: Daimler AG