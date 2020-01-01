Желто-белые зебры уберут. Они опасны

На зебрах со светофорами останутся только белые полосы. Об этом сообщили в столичном ЦОДД, но, скорее всего, в других регионах тоже задумаются.

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В Твиттере столичного ЦОДД появилась запись следующего содержания:

«В условиях города на регулируемых переходах желтая разметка не оказывает большого влияния на безопасность, а в дождь, наоборот, снижает сцепление (опасно для мото). А еще черно-белые зебры не портят вид улиц».

Так и есть — в дождь желто-белая разметка превращается в каток, особенно для пешеходов и мотоциклистов, странно только, почему об этом не подумали, когда ее повсеместно внедряли? Да и красоты улично-дорожной сети это не добавляло. Подразумевалось, что яркая раскраска делает переходы заметнее для водителей, а значит, дороги — безопаснее, но выяснилось, что это не так. Возможно, это был эксперимент, который теперь признали неудачным.