Мужчина украл почти 2000 автоключей и продал их на eBay

Ключи злоумышленник воровал от новых автомобилей, которые перевозились через железнодорожную станцию, где он работал.

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Начиная с декабря 2017 года автомобили концернов Ford, FCA и GM, отправляемые дилерам поездами из Нью-Бостона (штат Мичиган, США), прибывали недоукомплектованными — только с одним из двух положенных ключей.

Полиция начала расследование по заявлению компании CSX Transportation, которая получала жалобы от автопроизводителей о пропавших брелках.

Согласно показаниям компании, поданным вместе с уголовным иском, 41-летний Джейсон Гиббс, который работал в качестве подрядчика в CSX, крал брелки и продавал их на eBay. На этом он заработал 60 570 долларов (около 4,3 млн рублей).

Машины прибывали на железнодорожную станцию незапертыми и с двумя ключами внутри. Работа Гиббса заключалась в том, чтобы отгонять машины на парковки перед погрузкой на тот или иной состав.

Пока шло следствие, представители концерна Ford приобрели на eBay три брелка от пикапов F-150. По коду они выяснили, что автомобили, которым принадлежали ключи, были отправлены дилеру с железнодорожного вокзала Нью-Бостона. Учетная запись на eBay была зарегистрирована на имя Керри Рейна — друга Гиббса по Facebook, а деньги отправлялись на учетную запись PayPal с именем scarpone21. Этот же ник Гиббс использовал для своего профиля в Instagram. Кроме того, было обнаружено, что почтовые расходы на посылки с ключами F-150 оплачивались банковской картой Гиббса.

После задержания выяснилось, что Гиббс продал 1914 брелков, причем большинство из них были отправлены одному и тому же покупателю в Калифорнию, который затем перепродавал их на eBay по цене от 69 до 160 долларов (4,9–11,3 тыс. рублей).

Увлекательную историю автомобильных ключей, какими они были раньше и какими стали теперь, вы можете прочитать здесь.

Фото: Ford