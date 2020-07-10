Двое мужчин не смогли уйти от женщины, протаранившей их машину патрульным автомобилем.

Полицейские округа Марион заметили на дороге числящийся в угоне Hyundai Elantra, в котором находились двое мужчин. Полицейский Саманта Хорн попыталась остановить автомобиль, но преступники не подчинились, после чего началась погоня.

Обратите внимание — на третьей минуте видео (на отметке 2:15) автомобиль с преступниками проезжает по специальной ленте, пробивающей шины. Полицейский же автомобиль объезжает ее на полной скорости справа.

Несмотря на проколы колес, водитель Hyundai не остановился и продолжал гнать по дороге. Но примерно через 50 секунд после пробоя переднее левое колесо автомобиля не выдержало — шина истрепалась и протерлась, после чего ее остатки сорвало с диска.

Но и это не остановило водителя. Он все еще пытался ускориться, но потерял управление и врезался в другой автомобиль, после чего получил удар патрульной машины в бок.

Не желая сдаваться, преступник вновь попытался скрыться, но Хорн столкнула его машину в кювет разделительной полосы с помощью своего тяжелого Ford Explorer.

В машине находились двое — Харли Мур и Харрисон Блодник. Впоследствии выяснилось, что мужчины были под действием наркотиков.

О том, насколько порой странными бывают патрульные автомобили, вы можете узнать здесь.

Фото, видео: Youtube