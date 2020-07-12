Сборку Lada Niva показали на видео — журнал За рулем

Сборку Lada Niva показали на видео

При длительности менее минуты тут масса интересных моментов — например, вы знали, как собираются и устанавливаются двери?

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В интернете появился ролик, в котором показан процесс схода с конвейера первых автомобилей Lada Niva. Видео опубликовал канал «На заводе», регулярно освещающий работу предприятий, связанных с брендом Lada.

Показанное в кадре производство — не новое: до перехода под крыло АВТОВАЗа с названием «Лада Запад Тольятти» оно именовалось GM-AVTOVAZ и в равных долях принадлежало Волжскому автозаводу и компании General Motors. Именно стандарты американской компании в свое время очень помогли подтянуть качество сборки машин, по сути всегда являвшихся чисто российскими.

Сам процесс сборки внедорожника тоже секретом не является — технология сборки и конструкция автомобиля при смене бренда с Chevrolet на Lada никак не поменялись. Обновления — лишь в освеженной графике комбинации приборов и в решетке радиатора, на которой теперь не шеврон американской марки, а волжская ладья. Эмблему отечественного бренда на один из автомобилей наносит появляющийся в кадре президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис.

Фото: АВТОВАЗ
Видео: канал «На заводе».

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Отзывы о Chevrolet Niva (19)

Chevrolet 2011 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Вездеход

Недостатки:

Слабый двигатель

Комментарий:

Ребята, для того чтобы поменять индивидуальные лампы освещения салона, не обязательно снимать весь плафон. Подлезть и выкрутить цоколь вместе с лампой можно через нишу очечника. Немного неудобно, но все доступно. Цоколь выворачивается против часовой стрелки . Вперёд!

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