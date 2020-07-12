Сборку Lada Niva показали на видео

При длительности менее минуты тут масса интересных моментов — например, вы знали, как собираются и устанавливаются двери?

Материалы по теме Lada Niva официально: как выглядит, какие приборы и сколько стоит

В интернете появился ролик, в котором показан процесс схода с конвейера первых автомобилей Lada Niva. Видео опубликовал канал «На заводе», регулярно освещающий работу предприятий, связанных с брендом Lada.

Показанное в кадре производство — не новое: до перехода под крыло АВТОВАЗа с названием «Лада Запад Тольятти» оно именовалось GM-AVTOVAZ и в равных долях принадлежало Волжскому автозаводу и компании General Motors. Именно стандарты американской компании в свое время очень помогли подтянуть качество сборки машин, по сути всегда являвшихся чисто российскими.

Сам процесс сборки внедорожника тоже секретом не является — технология сборки и конструкция автомобиля при смене бренда с Chevrolet на Lada никак не поменялись. Обновления — лишь в освеженной графике комбинации приборов и в решетке радиатора, на которой теперь не шеврон американской марки, а волжская ладья. Эмблему отечественного бренда на один из автомобилей наносит появляющийся в кадре президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис.

В Ниве будет больше нового, но только в 2023 году.

Фото: АВТОВАЗ

Видео: канал «На заводе».