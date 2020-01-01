Зачем новый Mercedes-Benz S-класса издает звуки животных

Mercedes-Benz опубликовал список систем S-класса нового поколения длиной в километр, в котором есть абсолютно новые функции.

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Автомобиль получил цифровую панель приборов с трехмерным эффектом. Это не автомобильный театр IMAX и водителям не нужно надевать 3D-очки, чтобы увидеть, как оживает тахометр. Это обычный ЖК-дисплей со специальной пиксельной структурой и управляемой ЖК-апертурой. Глаза водителя видят разные пиксели, и изображение постоянно корректируется в соответствии с положением глаз. То есть система невероятно сложная, а ее настройка очень точная. И безумно дорогая. Но руководство одобрило ее установку, потому что она очень эффектная и уникальная.

«Я думаю, что текущее десятилетие — очень прогрессивное время, поэтому мы хотели, чтобы S-класс был очень прогрессивным. Да, это хай-тек в роскошной оболочке, определяющий десятилетие. То есть мы разработали самый прогрессивный S-класс из всех», — рассказал изданию Autoblog глава отдела дизайна Daimler Горден Вагенер.

Информационно-развлекательная система MBUX позволит пассажирам совершать покупки, управлять подключенными к интернету приборами и многое другое, включая функцию Chit-Chat, которая дает ответы на разные вопросы: это настоящая энциклопедия для развлечения пассажиров.

«Вы также можете спросить, как собака лает или как крякает утка. Мы добавили эту функцию для детей, благодаря чему они могут расширить свои познания мира, вместо того чтобы играть на мобильном устройстве», — объяснил Горден Вагенер.

Итак, если вы хотите услышать через премиальную аудиосистему, как крякает утка, вы знаете, какой автомобиль вам нужен. Новый Mercedes—Benz S—класса поступит в продажу в конце 2020 года.

Также Mercedes-Benz снимает юмористический сериал про краш-тесты — «Краш-байки».

Фото: Daimler AG