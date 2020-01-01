УАЗ перешел на четырехдневную рабочую неделю

Однако на вторую половину года на предприятии смотрят с оптимизмом — должны помочь госзаказы.

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Минувшая пятница стала для УАЗа первой нерабочей, две следующие недели предприятие также отработает по четырехдневному графику. Затем УАЗ уйдет в корпоративный отпуск, который продлится неделю — с 27 июля по 1 августа. График работы в оставшийся летний месяц и далее на предприятии будут определять по фактической загрузке производственных площадей.

Сейчас на предприятии прорабатывают оптимистичный сценарий, надеясь на рост объема производства — его должны вызвать опережающие госзакупки, которые пополнили портфель заказов в третьем и четвертом кварталах 2020 года. Уже подтверждены объемы от Минобороны, МВД, Росгвардии и ФСБ, говорят в пресс-службе. Доля заказов от государства на заводе доходит до трети всего объема производства.

Помимо этого у УАЗа запланированы поставки в некоторые крупные компании. Например, в августе состоится отгрузка 116 автомобилей моделей Патриот, Пикап, Хантер и СГР для компании «Россеть» в особой комплектации, фирменной голубой окраске и с логотипом компании.