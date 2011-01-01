«Союз автосервисов» ругает новый Техрегламент

Также эксперты Союза указали на причины появления запрета ремонта машин восстановленными запчастями.

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В распоряжении редакции «За рулем» оказались письма «Союза автосервисов» в Госдуму и НАМИ, а также предложения по изменению Техрегламента и обоснования.

Эксперты Союза настаивают на полном отзыве документа, который не обсуждался с заинтересованными сторонами во время подготовки.

«Мы видим, что качество подготовки изменений в Технический регламент настолько низкое, что можно говорить о полном отзыве этого документа. Обилие критики в таких сложных условиях только подтверждает наше мнение», — говорится в письмах «Союза автосервисов» .

Также было отмечено множество запретительных мер, которые не просто угрожают бизнесу, а ставят его вне закона. Подобное не практикуется ни в одной стране мира.

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«Нас, как профессионалов в области ремонта и технического обслуживания автомототранспортных средств, удивляет содержание некоторых новых положений и настораживает обилие запретительных мер, которые могут привести к уничтожению в нашей стране большого количества успешно работающих предприятий. Это ремонтно-восстановительные компании, занимающиеся восстановлением бывших в употреблении и изношенных агрегатов и узлов автомобилей, традиционно существующие во всем мире. Это также компании, предлагающие на рынке годные к эксплуатации детали и механизмы, имеющие большой остаточный ресурс, демонтированные с утилизированных автомобилей. Такая практика не запрещена ни в одном государстве мира. При введении в действие новой версии Техрегламента эта деятельность в странах ЕАЭС станет вне закона», — отмечают эксперты.

Представители «Союза автосервисов» обнаружили грубую ошибку в документе. Заявление о том, что перечень агрегатов и узлов, которые могут быть повторно использованы, а также перечень тех, которые должны быть отправлены в переработку, которые вводятся ради «Введения требований к обеспечению безопасной утилизации транспортных средств» и определены в соответствии с Правилом ООН № 133–00, не соответствует действительности. Прямое сравнение выявило существенное смысловое различие текстов, что в корне меняет область применения запретов:

Правило ООН № 133–00 Изменения в ТР ТС 018/2011 В настоящем приложении рассматриваются компоненты транспортных средств, относящихся к категориям M1 и N1, которые не должны повторно использоваться при производстве новых транспортных средств Перечень компонентов колесных транспортных средств, повторное использование которых не допускается

«Незначительная „неточность“ при переносе текста из одного документа в другой переносит запрет из области производства транспортных средств в область их эксплуатации и ремонта. Нетрудно предвидеть последствия введения в действие предлагаемой нормы».

В «Союзе автосервисов» также перечислили последствия такого необдуманного (или, наоборот, продуманного) шага: ремонтно-восстановительные заводы будут уничтожены, десятки тысяч квалифицированных технических специалистов останутся без работы, поддающиеся восстановлению механизмы отправятся в мусор и будут «вывезены за границу в виде дешевого сырья — металлолома», автомобилисты будут вынуждены покупать дорогие новые запчасти, миллиардные дополнительные заказы получат не отечественные предприятия, которые данные запчасти не выпускают, а зарубежные.

«Российские деньги законным путем потекут в карманы своих новых хозяев в экономически развитых странах и не очень. Последствия „пропажи“ нескольких слов настолько масштабны и направленность „регулирующего воздействия“ настолько очевидна, что не хочется даже предполагать, в чьих интересах совершаются такие ошибки», — возмущаются в Союзе.

В соответствии с пунктом 9 статьи 9 Федерального закона «О техническом регулировании» «Союз автосервисов» предложил свое участие в работе над проектом изменений в ТР ТС 018/2011. Реакции Госдумы и НАМИ на письма пока не последовало.

Со списком запрещаемых для повторного использования запчастей можно ознакомиться здесь.

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