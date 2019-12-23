Дерзкая реклама Volkswagen Polo: вся на скрытых смыслах — журнал За рулем

Дерзкая реклама Volkswagen Polo: вся на скрытых смыслах

В ролике неожиданно обыгрываются гендерные стереотипы и модели поведения.



Volkswagen начинает кампанию «Думаешь, все зависит только от тебя?!», посвященную новому поколению самой популярной модели VW в России.

В ролике рассказано, что в голове у 20-25-летнего — и автомобиль тут не на последнем месте. Но он — один из символов соприкосновения с новой, независимой жизнью, мыслями о несовершенстве мира и ощущением, что многое в этом мире зависит... ну, увидите сами.

В новом Polo есть функции, которые так нравятся молодым? — цифровая приборная панель, светодиодные фары, камера заднего вида и многое другое.

«Камера заднего вида дает тебе возможность не так часто смотреть в зеркало, светодиодные фары — дают лишний повод подмигнуть на дороге, а желание подольше посидеть за рулем нового Polo может продолжаться всю ночь и увести тебя куда угодно», — отмечают создатели ролика.

А в целом — это динамичное повествование о людях и их жизни, в котором мастерски использованы двойные смыслы фраз, связанные с автомобилем. И вся прелесть идеи ролика в том, что показывает неуместность гендерных стереотипов в современном мире.

Видео: Volkswagen

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Отзывы о Volkswagen Polo (16)

Volkswagen 2010 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Выносливый авто.

Недостатки:

разгон более 10с до 100

Комментарий:

Владею авто с 2013г.Пробег 197к. Не таксист. Езжу куда мне надо. Крым,Питер,абхазия,сочи,Ростов,домбай,Башкирия.PS сам из Москвы. Масло не ест. Оценка отлично за авто.Езжу и сейчас тыс 250 будет в трейд ин отдам.

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