Дерзкая реклама Volkswagen Polo: вся на скрытых смыслах

В ролике неожиданно обыгрываются гендерные стереотипы и модели поведения.

Volkswagen начинает кампанию «Думаешь, все зависит только от тебя?!», посвященную новому поколению самой популярной модели VW в России.

В ролике рассказано, что в голове у 20-25-летнего — и автомобиль тут не на последнем месте. Но он — один из символов соприкосновения с новой, независимой жизнью, мыслями о несовершенстве мира и ощущением, что многое в этом мире зависит... ну, увидите сами.

В новом Polo есть функции, которые так нравятся молодым? — цифровая приборная панель, светодиодные фары, камера заднего вида и многое другое.

«Камера заднего вида дает тебе возможность не так часто смотреть в зеркало, светодиодные фары — дают лишний повод подмигнуть на дороге, а желание подольше посидеть за рулем нового Polo может продолжаться всю ночь и увести тебя куда угодно», — отмечают создатели ролика.

А в целом — это динамичное повествование о людях и их жизни, в котором мастерски использованы двойные смыслы фраз, связанные с автомобилем. И вся прелесть идеи ролика в том, что показывает неуместность гендерных стереотипов в современном мире.