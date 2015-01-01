Зарплата сборщика, помноженная на 49: столько получают топ-менеджеры автоконцернов

Стало известно, насколько велик разрыв в заработной плате между членами правления автоконцернов и их сотрудниками. Самым большим он оказался на Фольксвагене.

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Заработная плата руководителей 30 компаний, включенных в ведущий немецкий индекс DAX, в 2019 году снизилась второй год подряд. По сравнению с 2018 г. топ-менеджеры получили в среднем на 0,3% меньше, сообщила Немецкая ассоциация защиты ценных бумаг (DSW). Однако волноваться за «топов» не стоит, ведь их средняя зарплата (в год) составила 3,4 миллиона евро, сообщает utomobil-industrie.vogel.de.

Это означает, что члены совета директоров автомобильных компаний в последнее время зарабатывали в среднем в 49 раз больше своих сотрудников. Хотя разброс тут огромный, так, согласно данным DSW, Volkswagen выплатил своим членам совета директоров среднюю зарплату чуть менее 5,7 миллионов евро в прошлом году. При средней зарплате в 66 000 евро на одного рядового работника топ-менеджеры получали в 86 раз больше денег, чем остальные сотрудники. Хотя тут следует понимать, что и 66 000 евро в год тоже усредненное значение, здесь учтены доходы и рабочих на конвейере, и начальников среднего звена, которые, понятно, получают гораздо больше.

В компании Cоntinental разрыв между зарплатами топ-менеджеров и рядовых сотрудников также больше среднего. В прошлом году члены совета директоров поставщика компонентов заработали в среднем на 2,57 миллиона евро меньше, чем многие другие топ-менеджеры списка DAX, тем не менее, этой суммы оказалось достаточно, чтобы в 55 раз превысить средний доход рядового сотрудника Conti (49 000 евро).

Руководители Daimler получили среднюю годовую зарплату чуть менее 3,36 миллиона евро. По данным DSW, это в 44 раза больше, чем обычные сотрудники (76 000 евро).

Средняя годовая зарплата топ-менеджера в BMW составляла в прошлом году чуть менее 3,7 миллиона евро. Таким образом они заработали в 37 раз больше, чем средний сотрудник Баварского концерна (99 000 евро).

Герберт Дисс

Согласно данным DSW, глава Volkswagen Герберт Дисс занимает первое место в списке самых высокоплачиваемых наемных персон — его прошлогодний доход составил 9,9 млн евро. Второе место занял Стефан Ошманн — глава крупной фармацевтической корпорации Мерк Груп (8,5 млн евро), а за ним следует босс Siemens Джо Кесер (7,2 миллиона).

В среднем главы автокорпораций получили в прошлом году по 5,3 миллиона евро, что значительно больше, чем их коллеги по совету директоров, чей доход в среднем составил 3 миллиона евро.

Наверно, немало в свое время зарабатывал и экс-глава Renault-Nissan Карлос Гон. Известно, что за побег из Японии он заплатил 862 тысячи долларов.



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