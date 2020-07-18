Еще громче и злее: новая серия видео о старых гоночных машинах

Всего пять минут хронометража, а перед глазами пролетают целые эпохи.

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На улице любителей автогонок очередной маленький праздник: Youtube-канал Cars and Engines выпустил свежую подборку видеофрагментов с рычащими, изрыгающими пламя, чадящими и неудержимо несущимися вперед, несмотря на возраст, раритетными гоночными автомобилями. Это уже третий подобный ролик — во всех них фигурируют автмобили из далекого прошлого, но сняты они в наши дни и находятся в прекрасном состоянии.

Несколько внушительных экземпляров Bugatti, Alfa Romeo, FIAT из 1920–30 годов, а затем — Maserati 250F для Формулы-1 начала 1950-х и Watson Roadster для гонки Индианаполис-500, построенный в 1960 году... Всего пять минут хронометража, а перед глазами пролетают целые эпохи... Рекомендуем смотреть с хорошим звуком.

Кадры с каждой из машин снабжены подробным текстовым описанием на английском языке.

Если вы еще не видели первую и вторую части этого «сериала», то обязательно посмотрите.

Видео: Youtube, канал Cars and Engines.