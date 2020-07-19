Исчезнувшие: ГИБДД выпустила зловещий ролик о внимательности за рулем

Нельзя не признать, что все ситуации являются совершенно житейскими и случающимися с каждым из нас.

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В ближайшие недели посетителям кинотеатров в Московской области перед показом фильма будет демонстрироваться видеоролик от ГИБДД. Данное видео служит продолжением социальной кампании дорожной полиции по пропаганде безопасного вождения.

В ролике показаны самые типичные ситуации, описывающие, на что отвлекаются водители за рулем. В кадре мы видим девушку, решающую принять звонок по мобильному телефону, парня, который переводит взгляд от дороги, чтобы вместе с попутчицей свериться с маршрутом, а также мужчину, поправляющего багаж, лежащий в задней части салона. В центре повествования — мальчик, переходящий дорогу.

Задача ролика — привлечь внимание к проблеме отвлекающихся за рулем водителей. Нельзя не признать, что все ситуации являются совершенно житейскими и случающимися с каждым из нас. Как нельзя не признать и того, что каждая из них может быть смертельно опасной.

Вместе с профессиональным психологом мы подготовили тест, показывающий, насколько вы стрессоустойчивый водитель.

Видео: YouTube, БЕЗДТП.РФ БезДТП