Новый Duster: начало российской сборки откладывается — журнал За рулем

Новый Duster: начало российской сборки откладывается

Ранее сообщалось, что производство будет уже в августе.

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Второе поколение Renault Duster — начались продажи (не у нас пока)

Запланированный на август текущего года старт производства кроссовера Renault Duster на московском предприятии «Рено Россия» отложен на неопределенный срок, сообщает AvtoVAZ News. Официального подтверждения этим данным пока нет. Источник утверждает, что коррективы в подготовку производства внесла пандемия коронавируса. «За рулем» направил официальный запрос в российскую пресс-службу Renault, но ответа пока не получил.

Напомним, Дастер второго поколения базируется на той же платформе (B0), но модернизированной путем введения элементов из высокопрочных сталей. Машину уже собирают и продают в Бразилии. У нас, по предварительным сведениям, должна была оказаться версия, довольно близкая к бразильскому варианту.

В Европе же автомобиль известен как Dacia Duster. На заводе Renault-Nissan в румынском городе Питешти выпускают новый 100-сильный трехцилиндровый мотор для этой модели.

Фото: Renault

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Отзывы о Renault Duster (15)

Renault 2015 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

недорогие (сравнительно) запчасти,комфортная подвеска,относительно удобное (теперь) место водителя,экономичный,но при этом весьма шустрый дизель

Недостатки:

маленький багажник,никакая магнитола,грязнуля-конструктивная особенность.не регулируемый развал колёс.гремучий пластик

Комментарий:

честно признаюсь,что купил этот автомобиль,как компромисс.нужна машина универсальная-и на юг съездить и на рыбалку ,по грибы.дизель пока оставил только положительные эмоции.зимой не мёрзну-тут производитель продумал всё.подвели только хапуги нефтяники-дизель стал дороже 95го!!!очень много в этом ...

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