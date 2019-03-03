Новый Duster: начало российской сборки откладывается

Ранее сообщалось, что производство будет уже в августе.

Запланированный на август текущего года старт производства кроссовера Renault Duster на московском предприятии «Рено Россия» отложен на неопределенный срок, сообщает AvtoVAZ News. Официального подтверждения этим данным пока нет. Источник утверждает, что коррективы в подготовку производства внесла пандемия коронавируса. «За рулем» направил официальный запрос в российскую пресс-службу Renault, но ответа пока не получил.

Напомним, Дастер второго поколения базируется на той же платформе (B0), но модернизированной путем введения элементов из высокопрочных сталей. Машину уже собирают и продают в Бразилии. У нас, по предварительным сведениям, должна была оказаться версия, довольно близкая к бразильскому варианту.

В Европе же автомобиль известен как Dacia Duster. На заводе Renault-Nissan в румынском городе Питешти выпускают новый 100-сильный трехцилиндровый мотор для этой модели.

Этот движок имеет индекс TCe 100, и он на европейских машинах уже заменил прежний 1,6-литровый атмосферник SCe.

Фото: Renault