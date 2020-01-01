Утечка топлива: отзываются Kodiaq и Tiguan

Совсем новые дизельные машины подозреваются в некачественных топливных шлангах.

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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило о начале добровольного отзыва автомобилей Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan — под всероссийскую кампанию попали 2472 кроссовера с дизельными двигателями, выпущенные в 2019 и 2020 годах.

Причина — в возможной утечке топлива. Качество одного из шлангов топливной магистрали дизеля может оказаться низким, в результате чего возникнет негерметичность, и мотор начнет терять топливо. Отметим, что при распылении или разливе дизельного топлива в подкапотном пространстве могут возникнуть условия, приводящие к пожару, хотя официально в сообщении Росстандарта об этом не говорится.

Представители Skoda и Volkswagen оповестят владельцев проблемных машин о том, что им нужно прибыть в сервисный центр, но можно и самостоятельно узнать, попадает ли ваша машина под отзыв, воспользовавшись одним из сервисов на сайте Росстандарта. На автомобилях, прибывших на сервис, будет производиться бесплатная замена топливного шланга.

Ранее в 2020 году под отзыв попал внедорожник Volkswagen Tuareg — у более чем тысячи машин обнаружилась течь масла.

Фото: Skoda