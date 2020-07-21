Показан новый кроссовер Kia. Для вампиров

Обещают, что машина будет дешевле Селтоса.

В свое время вампирская сага «Сумерки» стала хорошей рекламной площадкой, в частности, для нового тогда кроссовера Volvo XC60, который был у одного из главных героев, вампира Эдварда Каллена. После появления в фильме «Сумерки. Новолуние» спрос на машины марки существенно возрос, что было отмечено дилерами. Автомобили Volvo стали чаще покупать молодые люди, которых увлекла киноэпопея.

Теперь у юных вампиров появляется новая модель. Неоригинально, но способ проверенный. Тем более что новинка будет гораздо дешевле кроссовера Volvo. Дешевле даже, чем появившийся недавно в продаже по цене от 1 084 900 рублей Kia Seltos.

Чтобы подогреть интерес к кроссоверу Sonet, премьера которого может состояться в ближайшие дни, Kia не показывает автомобиль целиком. В начале ролика мы видим задние фонари и крышу машины, в середине — широкое салонное зеркало заднего вида, а в конце — дневные ходовые огни и силуэт модели. Ну и зубы владельца.

Больше о новом кроссовере Kia Sonet вы можете узнать здесь.

Фото, видео: Kia